«Еда несвежая, постель – холодная»: в Приморье свекровь порезала невестку из-за ее отношения к сыну

В Приморье свекровь порезала невестку из-за ее отношения к сыну Фото: Андрей АБРАМОВ

Семейный конфликт между двумя женщинами в Уссурийске привел одну из них на больничную койку, а вторую – на скамью подсудимых. Виновницей случившегося стала свекровь пострадавшей, которая набросилась на нее с ножом.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», в больницу Уссурийска врачи скорой доставили 34-летнюю местную жительницу с ножевыми ранениями головы. Сама пострадавшая успела сообщить, что нападение на нее во время ссоры совершила свекровь.

Полицейские вскоре задержали подозреваемую. Ей оказалась 47-летняя официантка, работающая на гражданской должности в местной воинской части. Женщина призналась, что в нетрезвом виде устроила дома дебош и угрожала убить собственную невестку, которая, по ее мнению, плохо относится к мужу. «Еда несвежая, постель – холодная», - так резюмировала свои мотивы любящая своего сына мать.

Стоит отметить, что отвечать перед законом буйной официантке не впервой – ранее она уже была судима за кражу. Сейчас ей предстоит предстать перед судом за угрозы убийством и причинение вреда здоровью.

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