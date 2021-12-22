С перевала Дятлова: таинственную находку обнаружили туристы у горы Фалаза в Приморье

Фото: принтскрин видео, pogoda_25_region

В Приморье туристы по пути на Фалазу встретили загадочную палатку, брошенную посреди зимнего леса. Ее засыпало снегом, признаков жизни нет, однако, отметили очевидцы, выглядит находка устрашающе. Кадры облетели местные соцсети.

Приморцы стали гадать, откуда палатка взялась в лесу: некоторые предположили, что она могла быть перевалом лесничих. Другие считают, что палатка осталась с весны или лета - судя по внешнему виду, она просто пришла в негодность.

Не смогли устоять перед сравнением со знаменитой тургруппой перевала Дятлова - на одноименной точке погибли в 1959 году девять туристов. Приморцы увидели в палатке схожесть с документальным фильмов, посвященном группе.

СПРАВКА:

Гибель тургруппы Дятлова — происшествие в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области в начале 1959 года (наиболее вероятно, в ночь на 2 февраля).

Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова, совершавшая лыжный поход по Северному Уралу, погибла в полном составе (единственный выживший участник похода, Юрий Юдин, сошёл с маршрута по болезни 28 января). Псевдокументальные киноленты до сих пор спекулируют на таинственной загадке, так как официальная версия - гибель участников из-за непогоды - оставляет много вопросов.

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