Злата и Волчок... Живодер в Приморье сжег две конуры с собаками

Жилье псов сожжено до тла. Фото: artem.news.plus

В приморском Артеме в ночь на 22 декабря неустановленный живодер сжег две конуры собак на Днепростроевской улице. В собаках ютились неагрессивные, по словам автора публикации в соцсети, собаки: Злата и Волчок. К счастью, они не пострадали, однако теперь им негде жить. А ведь на край идут аномальные холода.

- АртёмГРЭСе каким- то недочеловеком были сожжены будки, в которых ютились две неагрессивные собаки Злата и Волчок <...> Хочу передать этому человеку, что ты трус! Предъяви претензии в открытую! - подписал автор публикацию.

Хозяева и неравнодушные ищут свидетелей. Приморцев ситуация разделила на два лагеря: хотя большинство отметили, что такой поступок бесчеловечен, часть утверждает, что собаки, лающие на улице по ночам - проблема.

- Знаю, что сейчас в меня полетят камни, но всё же скажу своё мнение. Скорее всего, эти милые, незлые собачки ночами на пролёт гавкают и не дают людям спать, а ещё собирают вокруг себя огромные стаи, которые тоже гавкают и кидаются, - написала жительница.

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