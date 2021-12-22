Дзюдоисты России вернулись с наградами с «Лиги Европы»

Фото: «Галамарт»

Обе команды клуба Дзюдо «Урал-Западная Сибирь» вернулись из Праги с международного престижного клубного турнира по Дзюдо «Лига Европы», завоевав в сложной борьбе бронзу и серебро. В московском аэропорту их встречали верные друзья и соратники из народного магазина «Галамарт»; цветы, теплые поздравления и подарки – рыжие коты устроили маленький праздник для наших спортсменов.

Схватка была тяжелой: парням пришлось провести пять командных встреч, но высочайшая концентрация, собранность и настоящий командный (уральский!) дух помогли спортсменам выстоять в этом марафоне и завоевать бронзовые награды.

– Каждый из нас понимал, что выходит на татами бороться не только за себя, но и за всю команду, – рассказал дзюдоист клуба «Урал-Западная Сибирь» Валерий Ендовицкий. – И это так здорово – чувствовать поддержку парней. Конечно, мы расстроились, когда уступили в первой встрече французам, но именно командный дух позволил нам собраться и победить все последующие встречи и подняться на третью ступень пьедестала почета.

Фото: «Галамарт»

У девушек все было не менее драматично: буквально за пару дней до старта травму получила Анастасия Поликарпова. Категорию 52 килограмма так и не удалось закрыть, поэтому на татами девчонки выходили вчетвером, а в финале остались втроем: травму стопы получила екатеринбурженка Яна Полякова. Но, несмотря на это, дзюдоистки сразу показали, что в Прагу приехали не на прогулку: уверенно победили и вышли в финал, где их ждали француженки, в составе которых три олимпийские чемпионки. Опыт и мастерство перевесили 5:0 в пользу клуба из Франции, и российские дзюдоистки завоевали серебро, которое обеспечило нам путевку в золотую Лигу Дзюдо на следующий год.

Команда веселых рыжих котов и Баба Яга из «Галамарта» преподнесли девушкам цветы, поздравили спортсменов теплыми словами и всем вручили подарки от народного магазина – аккумуляторы, зарядки, наушники и другие гаджеты, которые позволяют всегда оставаться мобильными в современном мире. Дальше – больше, ведь впереди - Золотая Лига, где клуб выступит уже в следующем году.

Фото: «Галамарт»

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