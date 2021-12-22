Губернатор Приморья поздравил с профессиональным праздником работников энергетической отрасли края

Фото: филиал «Приморская генерация» АО «ДГК»

Губернатор Приморья Олег Кожемяко поздравил с профессиональным праздником – Днем энергетика – работников филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» (входит в Группу РусГидро). Почетные грамоты и благодарности от правительства региона получили сотрудники аппарата управления и структурных подразделений филиала.

– Уважаемые коллеги! От вас зависит вся система жизнеобеспечения города и края. Ваша работа оценивается каждую минуту, она важна и нужна. Вы дарите самое главное – комфорт, особенно в короткие зимние дни, холодные рождественские морозы. Хочу поздравить всех, кто вкладывает душу, знания и силы в выработку энергии, – отметил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Надежная и бесперебойная выработка тепло- и электроэнергии для обеспечения населения, социальных объектов и бизнеса, особенно в осеннее-зимний период – ключевая задача приморских энергетиков. Для того чтобы в домах жителей было тепло и светло, в филиале трудятся более двух тысяч сотрудников – профессионалов своего дела. Чтобы подойти к отопительному сезону во всеоружии и надежно исполнить свои обязательства перед потребителями, энергетики проводят масштабную работу. Так, на ремонтную кампанию 2021 года направлены 1,7 миллиарда рублей. Это позволило полностью подготовить структурные подразделения филиала к прохождению отопительного сезона, провести необходимые плановые работы на основном и вспомогательном оборудовании.

– Всего в 2021 году ремонтная кампания затронула 94 единицы основного оборудования электростанций и теплоисточников, общестанционного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений структурных подразделений филиала. Результатом стало повышение эффективности энергетического оборудования и, как следствие, обеспечение надежности энергоснабжения потребителей, – отметил директор филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Евгений Авдеев.

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