Приморские электрические сети в День энергетика подвели итоги уходящего года

Фото: Правительство Приморского края

В филиале «Приморские электрические сети» (АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) состоялось торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику Дню энергетика. В мероприятии принял участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который вручил благодарности правительства Приморского края лучшим специалистам приморского филиала ДРСК и других энергокомпаний.

Олег Кожемяко поздравил энергетиков с профессиональным праздником, а также посетил первый на Дальнем Востоке Центр управления сетями, который станет ключевым элементом в системе оперативно-технологического управления электросетевыми объектами Приморских электрических сетей.

Торжественные мероприятия, посвященные Дню энергетика, прошли во всех структурных подразделениях филиала и аппарате управления. Особо отличившимся сотрудникам филиала «Приморские электрические сети» были вручены награды: дипломами, благодарностями, почетными грамотами и благодарственными письмами от Министерства энергетики, ПАО «РусГидро», Ассоциации «ЭРА России», правительства Приморского края и администрации Владивостока, АО «ДРСК» и филиала «Приморские электрические сети» были удостоены более 200 работников.

Для филиала «Приморские электрические сети» этот год был отмечен сразу несколькими важными событиями. В этом году стартовал первый этап реализации программы Модернизации и реконструкции электросетевого комплекса» (МиРЭК) на территории Приморья. Программа МиРЭК согласована с Правительством Приморского края и рассчитана на 5 лет. Итогом реализации программы станет повышение надежности электроснабжении потребителей и снижение аварийности в сетях в период неблагоприятных погодных явлений. Также в 2021 году завершен финальный этап подготовки к запуску первого на Дальнем Востоке Центра управления сетями. В этом году шесть энергетиков филиала были отмечены правительственными наградами за высокий профессионализм и заслуги в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Подразделения филиала и районы электрических сетей стали победителями районных, городских и краевых конкурсов по охране труда.

– В новом году мы продолжим реализацию программы МиРЭК, инвестиционных проектов, будем выполнять ежегодную ремонтную программу. Приоритетным направлением нашей деятельности остается работа по повышению качества услуг и надёжности электроснабжения, обеспечение безопасных условий труда наших работников. Реализация этих задач возможна только благодаря слаженной работе всего коллектива. Желаю всем работникам энергетической отрасли безаварийной работы, успехов во всех начинаниях, и чтобы в домах поморцев всегда были свет, тепло и уют, – отметил директор приморского филиала ДРСК Егор Мухин.

Фото: Правительство Приморского края

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