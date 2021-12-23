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Владивосток23 декабря 2021 0:41

В Приморье растиражировали дезинформацию об уходе главы минздрава края с должности

Об этом сообщили в пресс-службе правительства
Руслан НОВИКОВ
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Глава минздрава Приморья Анастасия Худченко. Фото: правительство Приморского края / личный архив

Глава минздрава Приморья Анастасия Худченко. Фото: правительство Приморского края / личный архив

Информация об уходе министра здравоохранения Приморья Анастасии Худченко с должности - фейк, сообщили в пресс-службе краевого правительства. В ведомстве рассказали, что часть региональных СМИ разместили такие сведения.

В пресс-службе подчеркнули, что такое решение было бы несвоевременным: в здравоохранении Приморья много планов, амбиций и важных задач на 2022 год.

Напомним, месяц назад край облетел фейк об отмене "QR-режима" при входе в торговые центры: эта информация неверна, слухи развенчали в правительстве.

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