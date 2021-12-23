Семь человек скончались от COVID-19 за минувшие сутки в Приморье

Привито порядка 890 тысяч жителей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморье не снижается темп ежедневной заболеваемости коронавирусом. Вновь заметен рост: за минувшие сутки COVID-19 "подхватили" еще 452 жителя. Всего зафиксировано 98 542 случая заражения. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы правительства Приморья.

Выздоровели за сутки еще 497 жителей, а за все время пандемии - 82 511. К сожалению, скончались еще семеро жителей края: они не смогли одолеть болезнь. Всего коронавирус унес жизни еще 1 508 жителей.

Привились за сутки 4 452 человека, всего (как минимум первым компонентом вакцины) привито уже 889 940 человек.

Как уже писала "Комсомольская правда - Владивосток", 75% летальных исходов из-за коронавируса случаются у пожилых людей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03