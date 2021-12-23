В Приморье смертность за девять месяцев 2021 года превысила рождаемость на 1,8 раза

Порядка тысячи человек из умерших скончались от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморье число зафиксированных умерших за январь-сентябрь 2021 года превысила количество родившихся в 1,8 раза, сообщили в Приморсктате. Стоит отметить, цифры ухудшились: еще в прошлом году показатель составлял 1,5 раза.

Всего скончались 23 456 жителей в Приморье, это 16,8 умерших на тысячу человек. Мужчины умирали чаще женщин, они составили 57,6% умерших (всего 12 162 человека). Младенческая смертность - 5,3 ребенка на тысячу новорожденных, при этом в прошлом году показатель составлял 5,5.

Рождаемость падает параллельно росту смертности. За 2019 год родилось 18 235 человек, а вот в 2020 всего 17 975 младенцев. К сожалению, за еще незаконченный 2021 год количество рожденных пока составляет 13 071.

Увеличился и отток населения. Выехали из Приморья 16 369 жителей (на 9,6% больше аналогичного периода прошлого года), в другие страны - 4 361 (в 1,8 раза меньше).

- Число прибывших в Приморский край из других регионов России за январь-сентябрь 2021 года составило 13071 человек (на 2,6% меньше, чем за соответствующий период 2020), из других стран — 6232 человека (больше на 11,3%), - добавили специалисты.

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