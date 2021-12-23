Во Владивостоке появились очереди за лотерейными билетами из-за крупного джекпота приморца

Такие очереди у терминалов с билетиками в светлое будущее. Фото: blog_vladivostok

Крупный джекпот жителя Владивостока, который сорвал куш в государственной лотерее, серьезно увеличил продажи билетов. В лотерейных точках города очереди: видимо, жители поверили в чудо.

Об этом "Комсомольской правде - Владивосток" стало известно из соцсетей (blog_vladivostok). Как видно на кадрах, жителя толпятся у автоматов, продающих лотерейные билеты. Связать бум популярности таких точек можно легко связать с недавним крупным выигрышем приморца. Мужчина из Владивостока сорвал куш: в лотерее он выиграл 265 509 715 рублей, новость облетела федеральные и региональные СМИ.

Как уточняли ранее дальневосточные СМИ, билет обошелся жителю всего в 150 рублей. Понятно, почему это так всколыхнуло жителей. При этом в комментариях под публикациями, где публикуют очередную точку столпотворения будущих олигархов, приморцы в земляков не верят:

- Идите работать, халявы не будет. Как можно вестись на такую глупость?, - пишут жители.

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