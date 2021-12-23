В щепки. В Приморье женщина на легковушке протаранила супермаркет

В Уссурийске женщина врезалась на автомобиле в витрину магазина. Фото: пресс-служба УМВД Приморья.

В социальных сетях появились фотографии, на которых изображен автомобиль, вдребезги разбивший стекла супермаркета. Как рассказали очевидцы, ДТП произошло в Уссурийске на улице Горького. Расследованием инцидента занялась полиция города, о чем сообщили в пресс-службе УМВД Приморья.

По информации пресс-службы, в полицию Уссурийска поступило сообщение о ДТП на парковочной территории супермаркета. На место выехали сотрудники ГИБДД и скорая помощь.

Оказалось, что водитель Toyota Passo не справилась с управлением, пытаясь повернуть автомобиль, и в итоге врезалась в витрину магазина. Пострадали не только стекла помещения и двери машины, но и сама женщина. В пресс-службе УМВД Приморья сообщили, что она ушибла спинку носа.

Сотрудникам ГИБДД водитель рассказала, что перепутала педали газа и тормоза.

Полиция проверит все обстоятельства произошедшего. Женщине же придется возместить материальный ущерб, который она причинила собственнику магазина.

В комментариях под фотографиями приморцы разделились на два лагеря: кто-то высказывал негативные слова в адрес водителя, а для других ситуация стала поводом для шуток.

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