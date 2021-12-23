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Владивосток23 декабря 2021 4:06

Почетный гражданин Владивостока и экс-глава Госдумы станет послом России в Белоруссии

Борис Грызлов стал почетным гражданином города за увеличение финансирования Дальнего Востока
Руслан НОВИКОВ
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Борис Грызлов (слева) с Сергеем Шойгу, главой Минобороны РФ

Борис Грызлов (слева) с Сергеем Шойгу, главой Минобороны РФ

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Экс-председатель Госдумы РФ и почетный гражданин Владивостока Борис Грызлов станет новым послом России в Белоруссии, его кандидатуру уже одобрил комитет СНГ в Государственной думе. Грызлов ждет только утверждения от профильного комитета совета Федерации и указа президента, как ранее писала "Комсомольская правда".

Стоит напомнить, что почетным гражданином Борис Грызлов стал в 2006 году решением думы Владивостока. Большинство депутатов решили, что его заслуги в привлечении финансов в программы развития Дальнего Востока велики. Дело в том, что Борис Вячеславович родился во Владивостоке в 1950 году, что позволяет стать почетным гражданином.

Однако депутаты, голосовавшие против, настаивали, что Грызлов звание не заслужил, ведь для процветания самого города практически ничего не сделал.

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