В сети появились кадры резонансного ДТП, в котором жительница Уссурийска протаранила витрину супермаркета

Во время ДТП никто из пешеходов не пострадал. Фото: пресс-служба УМВД Приморья.

В Уссурийске местная жительница врезалась на автомобиле в здание супермаркета и разбила стекла. В социальных сетях появились не только фотографии, но и видео ДТП.

На кадрах видно, что во время поворота машина на большой скорости врезалась в стекла. Водитель рассказала сотрудникам ГИБДД, что перепутала педали тормоза и газа. К счастью, рядом было мало людей, и никто из пешеходов не пострадал.

В комментариях под видео многие приморцы высказали свое недовольство в адрес жительницы Уссурийска.

- Надо навсегда забрать права.

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