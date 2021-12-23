Ярмарка "Сделано в Приморье. Зимняя сказка" будет работать во Владивостоке до 9 января

Ярмарку украсили иллюминацией и разноцветными флажками Фото: Администрация Владивостока

Традиционный фестиваль продуктов фермеров и мастеров края "Сделано в Приморье. Зимняя сказка" открыта для жителей с 17 декабря. Купить подарки, украшения и игрушки ручной работы, а также мед, копчености и сладости можно до 9 января, сообщили в пресс-службе мэрии.

Пройти мимо, оказавшись в центре, - довольно сложно. Примечательная выставка расположена на Адмирала Фокина, на участке между Алеутской и Океанским проспектом. Своеобразными маркерами являются разноцветные флажки и новогодние гирлянды, которыми украшены павильоны.

Напомним, на ярмарке - две зоны. Одна для съестного, в другой расположен творческий шатер. В последнем более 40 самозанятых мастеров удивляют своей продукцией: есть даже шоколад - ручной работы. Каждый день фестиваль открыт с 10 до 20 часов.

ПО ТЕМЕ:

С высоты птичьего полета. Городок-"зимнюю сказку" во Владивостоке сняли на видео с дрона

На центральной площади Владивостока для всех желающих открыт мини-городок с фудкортом, горкой и катком (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03