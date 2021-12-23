В новом году зарплату в Приморье будут считать по новому механизму

В 2022 году вырастет и МРОТ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Начиная с 2022 года в Приморье заработная плата работников бюджетной сферы будут рассчитываться по-другому. В первую очередь изменится минимальный оклад рабочего (первого разряда) и гарантированная часть в оплате. Новый механизм утвержден постановлением правительства региона "О внесении изменений в положение об отраслевых системах оплаты труда работников госучреждений Приморского края".

Как сообщили в Федерации профсоюзов Приморья, минимальная ставка будет равна минимальному размеру оплаты труда (МРОТ):

- Минимальный оклад рабочего первого разряда станет равен минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), который с 1 января 2022 составит 13 890 руб. Сегодня по разным отраслям до сих пор встречаются оклады низкооплачиваемых работников по 5-9 тыс. руб. Это позволит уйти от «искусственных» доплат до МРОТ и повысить «гарантированную» часть зарплаты всех работников, в т.ч. более высокой квалификации - она будет составлять не менее 70%, как прописано в рекомендациях Российской трехсторонней комиссии, - рассказала Лариса Белова, глава департамента социально-трудовых отношений ФППК.

В бюджетную сферу, напомним, относятся медики, полицейские, учителя, сотрудники культуры, социальной сферы, госслужащие и так далее. Постановление поможет сделать выше оклад и выплаты, которые входят в трудовой договор и положения и премировании. Первыми нововведение ощутят работники лесхоза, ветеринары и работники МЧС.

В остальном переход на новые оклады будет поэтапным и закончится 1 мая 2022 года. Выделено 3 миллиарда рублей. Профсоюзы при этом обеспокоены: документ, по мнению ФППК, лишен конкретики: например, мало чего понятно по учителям. Уверенность есть только в том, что вырастет зарплата вспомогательного персонала.

- В то же время есть моменты, которые нас смущают: компенсационные выплаты и стимулирующие будут начисляться без применения каких-либо повышающих коэффициентов. Следовательно, заработная плата если и вырастет, то незначительно, - поделилась Ирина Мариш, председатель Приморской краевой организации профсоюза работников.

В ведомстве отметили, что их смущает формулировка и необходимости в учреждениях провести организационно-штатные мероприятия. По факту это подразумевает в том числе сокращения, а отрасль и без того в кадровом дефиците.

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