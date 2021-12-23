Успешно завершен первый этап заводских ходовых испытаний головного российского супертраулера для Русской Рыбопромышленной Компании

Фото: Русская Рыбопромышленная Компания

На Адмиралтейских верфях (Санкт-Петербург) успешно завершен первый этап заводских ходовых испытаний большого морозильного рыболовного траулера проекта СТ-192 «Капитан Вдовиченко», первого супертраулера в серии, строящейся для Русской Рыбопромышленной Компании.

Испытания судна прошли в районе острова Гогланд в Финском заливе. Сдаточная команда проверила работу главного двигателя и вспомогательных дизель-генераторов судна, провела ходовые и скоростные испытания, произвела замеры вибрации. Специалисты испытали навигационный комплекс и системы радиосвязи, системы топлива, масла и общесудовые. Также траулер успешно прошел проверку на тяговое усилие. Первый этап заводских ходовых испытаний показал, что основные характеристики суперсовременного судна соответствуют контрактным обязательствам.

В ближайшее время рыболовный траулер встанет в сухой док, где будет проведена окончательная отделка помещений, наладка рыбной фабрики, рыбомучной и холодильной установок.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03