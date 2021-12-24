В Приморье 24 декабря температура воздуха до -24°C

В Приморье переменная облачность, без осадков. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Погоду в Приморье сегодня, 24 декабря, определяет гребень антициклонов. В крае наблюдается переменная облачность, без осадков. Северный, северо-западный ветер, умеренный. В некоторых районах сильный. Столбики термометров показывают -13…-24°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без существенных осадков. Северо-западный ветер умеренный до сильного, с середины дня будут сильные порывы. Температура -18…-20°C.

В Уссурийске также без осадков и переменная облачность. Слабый ветер, во второй середине дня порывы северного, северо-западного ветра станут умеренными до сильных. Температура воздуха -17...-19°C.

В Находке нет осадков, присутствует небольшая облачность. Северный, северо-западный умеренный ветер, станет сильным во второй половине дня. Столбики термометров показывают -11…-13°C.

Напомним, что, по словам синоптиков, последняя суббота 2021 года в Приморье будет самой холодной с начала зимы. С Якутии на край обрушится тропосферный вихрь.

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