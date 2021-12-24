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Владивосток24 декабря 2021 0:17

За весь период пандемии в Приморье почти 99 тысяч случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки в крае заболели еще 449 человек
Руслан НОВИКОВ
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В крае сохраняют антиковидные ограничения

В крае сохраняют антиковидные ограничения

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморье не спадает темп заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки заразились еще 449 жителей, всего зафиксировано за весь период пандемии 98 991 случай заражения ковидов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выздоровели 358 человек, а за все время - 82 869 человек. Разрыв между одолевшими болезнь и заразившимися не сокращается.

К сожалению, за сутки скончались еще четверо приморцев. Всего болезнь погубила 1 512 человек.

Привито как минимум первым компонентом 893 419 человек. За сутки привились 3 479 человек.

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