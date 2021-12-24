В Приморье "учитель" чуть не вытолкнул микроавтобус на встречку

К счастью, обошлось без жертв. Фото: instagram.com/dps_vl Фото: принтскрин видео.

На трассе Уссурийск – Владивосток кроссовер чуть было не вытолкнул микроавобус на встречную полосу. Горе-гонщика уже прозвали учителем в социальных сетях, предполагают, что он хотел таким способом наказать неторопливого водителя за то, что тот не уступил ему место.

К счастью, тот, кто был за рулем микрика отделался легким испугом. Но людей возмутила такая рисковая попытка нравоучений, ведь при других обстоятельствах все могло закончиться очень плачевно. А Mitsubishi Eclipse Cross после своей выходки вдарил по газам и уехал подальше.

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