Девятнадцать муниципалитетов Приморья получили новые школьные автобусы

Ключи от машин вручил Олег Николаевич Кожемяко Фото: Правительство Приморского края

В Приморье пополнились школьные автопарки: более половины районов края получили в сумме 41 новый школьный автобус. Ключи вручил Олег Кожемяко, губернатор края, сообщили в региональном правительстве.

Всего автобусы получили 19 муниципалитетов из 34. Автобусы, заявили в пресс-службе, получат школы и коррекционные школы-интернаты.

Напомним, по поручению президента РФ Владимира Путина 30 автобусов Приморью "подарил" Минпромторг России. Их вместимость - до 24 человек. Еще 11 машин (вместимостью до 31 человека) были закуплены на средства ведомства чуть позже - всего потрачено 130 миллионов рублей. Транспорт, отметим, оборудован системой ГЛОНАСС.

В Приморье сейчас организован подвоз для школьников в 33 муниципалитетах:

- Это техника, которая позволит детям с комфортом доезжать до учебных заведений. И мы стараемся сделать так, чтобы в приморских муниципалитетах автобусы менялись как можно чаще. Край продолжит данную программу, - заключил губернатор.

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