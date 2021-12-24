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24 декабря 2021 10:30

«Да это не мое, валялось в лесу»: в Приморье задержали коллекционера оружия и боеприпасов

У жителя Лазовского района помимо пистолета нашли крупную партию наркотиков
Марк КАПУСТИН
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Мужчина уверял, что нашел схрон в лесу.

Мужчина уверял, что нашел схрон в лесу.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперативники задержали жителя Лазовского района Приморья, хранившего дома оружие, боеприпасы и наркотики. По его словам, всю «запрещенку» он якобы нашел в лесу.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», задержать подозреваемого удалось после полученной агентурной информации, которую сообщил полицейским один из местных жителей. Бдительный житель села Данильченково рассказал, что его знакомый хранит дома оружие и наркотики.

Во время обыска полицейские обнаружили у 41-летнего подозреваемого партию высушенной марихуаны, огнестрельное оружие и боеприпасы. По словам задержанного, все это он якобы нашел в лесу и хранил для коллекции.

Оперативники же придерживаются другого мнения, полагая, что мужчина планировал продать весь противозаконный товар. По факту хранения оружия, наркотиков и боеприпасов возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

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