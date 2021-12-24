На рудниках "золотого" экс-депутата Сопчука в Приморье учтен запас в 700 тонн серебра

Корреспондент "Комсомольской правды" Виктор Гусейнов держит миску с добытым золотым песком Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Масштабную добычу ценных металлов развернут в Кавалеровском и Тернейском районах Приморья, сообщили в пресс-службе Минприроды России. В ДФО исследуют перспективные площадки полезных ископаемых; всего их 25.

Как стало известно "Комсомольской правде - Владивосток", в Приморье исследовать будут Арсеньевский рудный узел в Кавалеровском районе (по предварительному прогнозу, это 72 тонны золота категории Р3). Размах невелик - у крупнейших месторождений России запасы более 1,2 тысячи тонн, но для Приморья солидно.

На госучет поставили месторождение серебра "Салют" в 70 километрах от поселка Кузнецово. В последнее время недропользователем являлась "Терней Золото", известная нечистым на руку владельцем. В 2020 году активы Сергея Сопчука, экс-депутата Заксобрания Приморья и Госдумы РФ стоимостью 38,5 миллиарда рублей передали в казну страны. Прирост запасов рудников составил 45,6 тонны (категории А+B+C1) и 676,7 категории С2.

Остальные участки расположены в Якутии: в ведомстве отметили Билибинский золоторудный узел, Урдан-Рассошинский потенциальный золоторудный узел и другие. По прогнозам, золота категории Р3 там на 578 тонн.

СПРАВКА:

Прогнозные ресурсы категории Р3 являются резервом площадей для организации крупно- и среднемасштабных геологических съемок, поисково-оценочных работ и служат основой для долгосрочного планирования на 20-25 лет. По степени разведанности (изученности, надежности) различают 4 категории запасов: А, В, С1 и С2.

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