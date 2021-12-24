Почему важно использовать дизельное топливо по сезону?

Фото: Вадим ПОПОВ

Определить на глаз, какое именно топливо заливают вам в бак, невозможно. Чтобы обезопасить себя от некачественного дизеля, нужно проверять паспорт качества топлива на АЗС и заправляться на станциях крупных брендов, которые следят за качеством продукта.

На заправках «Роснефти» реализуется летнее дизельное топливо, которое используется до – 5 °С, межсезонное до – 18°С, зимнее до -32°С, а также арктическое ДТ-А-К5, которое обладает температурой применения до -50°С. Подбор марки топлива происходит с учетом климатических особенностей регионов и на основании температурного прогноза Гидрометцентра России.

«Роснефть» не ограничивается стандартными процедурами проверки нефтепродукта. На производстве проводятся дополнительные тесты, которые позволяют определить «устойчивость» зимнего дизтоплива при хранении - на каждом заводе к топливу по индивидуальным рецептурам подбирают присадки, которые исключают возможность расслаивания топлива, а проверки качества топлива проводятся на каждом этапе его пути от завода до АЗС и составляют семиступенчатую программу «Гарантии контроля качества».

Фото: Вадим ПОПОВ

Какие испытания успешно прошел зимний дизель «Роснефти», куда обращаться по вопросам качества и для чего журналисты «КП» исследовали топливные цистерны, читайте в новом материале «Комсомолки».

Фото: Вадим ПОПОВ

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