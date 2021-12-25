В Надеждинском районе отловленная стая собак вернулась на знакомые улицы и набросилась на женщину

Жительница Приморья уверена, что псы вернулись еще и потому, что их подкармливают Фото: принтскрин видео.

Жительница Надеждинского района Приморья пожаловалась на стаю бродячих псов, которые набросились на нее, когда та проходила мимо. По ее словам, животных месяц назад отправляли на передержку, где их стерилизовали и поставили бирки на ушки. Обычно собак выпускают там же, где их поймали, люди задаются вопросом, что же теперь с ними делать.

- У них бирки на ушах, стерилизовали, но проблему это не решило, ходить мимо невозможно, - пишет женщина.

Горожанка уверена, что псы вернулись еще и потому, что их подкармливают жильцы ближайшего дома. Она считает, что хоть как-то улучшить ситуацию можно, если во дворах поставить будки и посадить хвостатых на цепь. Иначе людям придется как минимум носить с собой палки, чтобы защититься от агрессивных бродяжек.

В крае вопрос с бездомными собаками стоит остро, содержать животных попросту негде. С 2015 года Владивосток провел 18 аукционов на отлов и содержание животных, но ни одна компания не стала в них участвовать. Город искал подрядчиков и деньги, прокуратура выносила различные предписания, число безнадзорных животных продолжало расти. Сейчас с проблемой по мере возможности старается справиться фонд «Друг Рич». В сентябре администрация Владивостока выделила почти два миллиона на отлов и лечение бездомных псов.

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