Как автолюбителю определить качество топлива?

Фото: Вадим ПОПОВ

Заместитель директора Вольно-Надеждинской базы нефтепродуктов ООО «РН-Востокнефтепродукт» Алексей Козловский рассказал, для чего на каждой АЗС должен быть паспорт качества – документ, который выдается для каждой партии топлива.

– Вы имеете право изучить этот документ на любой заправке. Вам должны выдать его по первому требованию. В паспорте указано, где это топливо было произведено, кем поставлено, когда был выдан документ, соответствует ли продукт нормативным требованиям, – подчеркнул специалист.

Чтобы избежать попадания некачественного топлива в бак, стоит заправляться на АЗС крупных брендов. Например, все виды топлива, реализуемые на АЗС «Роснефть» проходят семиступенчатый контроль качества.

Фото: Вадим ПОПОВ

Подробнее о том, как проверяют топливо на нефтебазах, зачем нужны передвижные лаборатории, и куда можно обратиться по вопросам качества топлива, читайте в новом материале «Комсомольской правды».

Фото: Вадим ПОПОВ

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