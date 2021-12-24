Самолет приземлился на главной площади Артема в честь Нового года

Фото: artem.news.plus

В приморском Артеме "приземлился" самолет на главной площади города. Конечно, речь о новогодней инсталляции - ее установили с земли. Он занял место возле главной елки Артема вместе с зимним городком, узнала "КП-Владивосток" в соцсетях (artem.news.plus).

Артем считается городом шахтеров и авиаторов, поэтому именно там расположен Международный аэропорт Владивосток - там работают преимущественно артемовцы. Напомним, что терминал расположен на улице пилота Владимира Сайбеля - на протяжении многих лет он был директором авиакомпании «Владивосток Авиа», депутатом Законодательного Собрания края. С авиацией связан и мэр Артема Вячеслав Квон: он работал пилотом больше десяти лет.

Приморцы в комментариях разделились на два лагеря: кто-то одобрил новогоднюю затею и временный памятник авиации. Другая часть интересуется финансовой стороной:

- Сколько мультов ушло на данное "произведение" искусств? Смету можно глянуть? - написал приморец под фото.

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