Информацию, что пропавших в Приморье рыбаков нашли в Северной Корее, опровергли в МИД

Вместе с Игорем пропал Нурилло, еще один рыбак. Фото: igirra

История пропавших в Приморье рыбаков, вышедших в море в Уссурийском заливе, к сожалению, не закончена. Сведения о том, что мужчин нашли живыми, оказались фейком. Новой информации о пропавших нет, сообщили "Комсомольской правде - Владивосток" источники в правоохранительных органах.

Как уточнил в УМВД Приморья источник, с тех пор, как рыбаки вышли в Уссурийский залив у Патрокла, сведений не поступало. То же самое сообщил источник в ведомстве Южной Кореи. Связаться с представителями пресс-служб Северной Кореи редакции не удалось, однако ответила жена одного из рыбаков:

- Информация не подтверждена. Никого не нашли, - рассказала корреспонденту Ирина.

Посол России в КНДР Александр Мацегора рассказал, что такие сведения запрашивали еще неделю назад из отдела МИД Владивостока - новых фактов не всплыло.

- Нам обещали давать любую информацию, если что-то появится, но пока тишина, - рассказал Мацегора.

Напомним, рыбаки пропали 16 декабря, последний звонок был в 19:00. Жена одного из рыбаков "подняла" край на уши, но спасатели, спустя 5 дней поисков, завершили работы. Местные СМИ и соцсети опубликовали информацию, что мужчин нашли живыми на территории Северной Кореи.

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