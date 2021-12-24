В «Восточном Порту» состоялась юбилейная церемония чествования лучших наставников

Фото: АО «Восточный Порт»

В компании АО «Восточный Порт» состоялось традиционная, десятая по счету, церемония чествования наставников – опытных работников, которые привлекаются к теоретическому и практическому обучению молодых специалистов. Корпоративный праздник проводится на предприятии с 2012 года. По завершению уходящего 2021-го руководство «Восточного Порта» отметило 15 лучших наставников. Всем им в торжественной обстановке вручили денежные сертификаты и памятные подарки.

Чествование лучших наставников – традиция, которая берет свое начало в 2012 году, когда состоялась первая церемония торжественного поздравления портовиков, готовых делиться опытом и воспитывать грамотную смену. В этом году руководство «Восточного Порта» отметило шесть работников, привлекаемых к теоретическому обучению, и девять – к практическому.

– Лучший наставник – высокое звание, которого достойны только самые высокопрофессиональные и талантливые специалисты. Учиться самим – это хорошо, но двойного уважения заслуживает то, что вы передаете свои знания и опыт на благо общества. Ваш благородный труд позволяет воспитать достойную смену. Спасибо вам за активную жизненную позицию и участие в общественной жизни нашего предприятия! – выразил свою благодарность собравшимся директор по экономике и финансам АО «Восточный Порт» Виталий Север.

– Передачу своих знаний «новичкам» в некотором роде можно сравнить с воспитанием детей – ведь мы же все хотим, чтобы наши дети были лучше нас во всех отношениях, – отметил начальник специализированного угольного комплекса Денис Васильев. – Ваша задача как раз – поставить на ноги «новичков», обучить, передать свой опыт и, в конечном итоге, тоже сделать из них полноценных наставников для следующего поколения работников предприятия.

– Наставничество – одна из лучших традиций нашего Порта. Спасибо, что вы у нас есть, выполняете свои обязанности профессионально и с душой, – поблагодарил коллег начальник универсального перегрузочного комплекса Геннадий Жестовский. – Искренне надеюсь, что и ваши ученики в будущем станут не просто наставниками, но лучшими в своей области.

Фото: АО «Восточный Порт»

Отдельную благодарность собравшиеся выразили Учебно-курсовому комбинату «Восточного Порта», для работников которого наставничество и обучение коллег – основа трудового процесса. Отметим, что АО «Восточный Порт», является единственной организацией на территории НГО, осуществляющей бесплатное обучение своих работников по программе дополнительного профобразования, а также сторонних физлиц по программе кадрового резерва, реализуемой на предприятии.

«Лучшие наставники – 2021»:

Асташкин Александр – групповой механик ППК-3

Григорьев Юрий – докер-механизатор ППК-1

Зинкина Марина – старший тальман ППК-3

Кибалко Оксана – машинист вагоноопрокидывателя ППК-3

Крысина Нина – тальман ППК-1

Луговой Александр – групповой механик ППК-3

Макерова Татьяна – тальман ППК-3

Мусин Антон – слесарь-электрик по ремонту оборудования ППК-3

Павлов Алексей – групповой механик ППК-3

Палиенко Екатерина – оператор пульта пробоотборного устройства ППК-3

Плотницкий Евгений – инженер-электроник ППК-1

Рубежанский Олег – групповой механик ППК-1

Сягин Евгений – докер механизатор ППК-1

Тузовский Владимир Юрьевич – докер-механизатор ППК-1

Цветков Борис – докер-механизатор ППК-3

По сложившейся традиции эти имена будут вписаны в летопись предприятия, а общее фото лучших наставников по итогам года займет свое место в памятном фотоальбоме.

Фото: АО «Восточный Порт»

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