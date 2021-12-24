Примкрайсуд отменил арест депутата ЗС ПК и Госдумы РФ Сергея Сопчука

Фото: Заксобрание Приморья, zspk.gov.ru

Приморский краевой суд рассмотрел апелляцию защиты экс-депутата Госдумы РФ и Законодательного Собрания Приморья Сергея Сопчука. Он обвиняется в отмывании денег и незаконном предпринимательстве, накануне в его предприятии-недропользователе "Терней Золото" были "подсчитаны" прогнозы на ценные металлы. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Срок ареста в два месяца отменен - и это решение оказалось внезапным. Дело будут пересматривать в ином составе:

- Судебной коллегией по уголовным делам Приморского краевого суда обжалуемое постановление отменено, материал направлен на новое судебное разбирательство во Фрунзенский районный суд г. Владивостока в ином составе. Апелляционные жалобы стороны защиты удовлетворены частично.

Как стало известно "Комсомольской правде - Владивосток", решение апелляционного суда не влияет на факт, что Сопчук в федеральном розыске. В нем он по-прежнему останется. Напомним, "Единая Россия" отказалась от Сопчука, его объявили в розыск 26 ноября. Бизнесмен и политик попал под опалу и уголовное преследование - в делах по отмыванию денег и незаконном предпринимательстве. Прошли обыски. В 2020 году "золотые" активы Сопчука с фирмы "Терней Золото" перешли в казну. Месторождение вошло в попечительство Минприроды.

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