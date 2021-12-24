Кубики счастья по цене слитков золота: новогодний подарок для приморцев преподнесла компания LEGO

Токаревский маяк из 560 кубиков LEGO. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Знаменательное событие произошло во Владивостоке 23 декабря – на третьем этаже ТРЦ «Калина Молл» открылся первый сертифицированный и официальный магазин LEGO. Первый не только в столице Приморья, но и вообще на Дальнем Востоке. Конечно, даже в таком отдаленном округе, как наш, можно купить желанные фигурки и наборы конструктора, как правило, найти их можно в детских гипермаркетах. Однако же наличие целого павильона, где сконцентрированы все самые основные товары и новинки, намного приятнее и удобнее. Кроме цен, правда. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» побывал на открытии магазина пластмассовых игрушек и сейчас расскажет читателям, как все было и что нас ждет.

Та самая большая красная деталь, встречающая на входе. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Первое, что видит посетитель магазина, это крупная деталь LEGO, притягивающая внимание своим большим размером и красным цветом. Вокруг, по стенам, – целые стеллажи с коробками наборов, которые выстроены по возрасту: слева возле входа для самых маленьких, полуторагодовалых строителей, а справа – для ребят постарше и взрослых.

Куда же без Гарри Поттера и других всемирно известных любимых фандомов? Фото: Дарья НАУМЕЦ

Среди товаров есть все значимые и популярные серии, такие как Гарри Поттер, Звездные войны, многочисленные фильмы Дисней, Бэтмен, известные архитектурные шедевры, машины и наборы по другим фильмам, книгам и комиксам. Но и ценник у них соответствующий: в среднем за один набор надо заплатить от трех до семи тысяч рублей, а за самый крутой придется отдать полторы, а то и две зарплаты – 75 тысяч.

В магазине есть специальная зона, где можно слепить любую «чупакабру». Фото: Дарья НАУМЕЦ

В центре зала можно найти полочки и стенды с собранными наборами, новогодними игрушками и игровыми зонами. Кроме наборов здесь есть зона Pick-a-Brick – специальный стенд с разнообразными деталями, из которых можно собрать что-то исключительно свое. Рядом с небольшим столом и рандомными кубиками – зона для фотографирования сконструированных из кубиков звезд.

Предновогодняя благотворительная акция с простыми условиями: сделай звездочку, сфотографируй на специальном фоне и выложи в социальные сети с особым тегом. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Эта стойка предназначена для благотворительной инициативы Build to Give, которую компания проводит перед Новым годом. За каждый подписанный специальным хештэгом снимок модели звездочки в социальных сетях компания планирует дарить по набору нуждающимся в небольшом чуде детям.

Специально для Владивостока построили макет города. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Из того, что привлекает еще внимание, это большой арбузный человечек, у которого нет лица, специально, чтобы можно было сделать забавный кадр. И, конечно же, макет Владивостока.

Официальное открытие первого в ДФО магазина известного бренда состоялось 23 декабря. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Панораму из шести тысяч деталей LEGO сделали специально к открытию магазина. Все построенные объекты знакомы для жителей до боли – Золотой мост, театр имени Максима Горького, железнодорожный вокзал и родной Токаревский маяк. С 25 декабря, в день, когда официальное открытие состоится для всех гостей магазина, юные владивостокцы смогут внести свою лепту в постройку модели города. Для этого нужно только зарегистрироваться по ссылке.

Магазин готов к Новому году. А вы? Фото: Дарья НАУМЕЦ

Даже Щелкунчик «детализировался». Фото: Дарья НАУМЕЦ

Кстати говоря, магазин еще не до конца оформлен. На потолке уже подвешены лампы, сделанные в характерном для компании стиле, они представляют собой невероятных размеров желтые кубики. Признаемся, выглядит это интересно и даже воодушевляющее – просто только представьте, что над вашими головами зависли большие детали LEGO. Вот только это еще не все. Пока что стены (в отличие от потолка) пустуют. Если не знать, то кажется, что помещение уже полностью готов, вот только директор по маркетингу компании-дистрибьютора призналась, что их подвела логистика – Москву и Владивосток разделяют тысячи километров, и не все элементы декорации успели оказаться в столице Приморья. Но уже скоро, обещают руководители магазина, все встанет на свои места, и новая точка будет встречать гостей в полной «боевой» готовности.

Кроме полноценных наборов здесь есть и приятные мелочи. Фото: Дарья НАУМЕЦ

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