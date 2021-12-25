Утром 25 декабря на юго-западе Приморья температура опустится до -31°C

В дальневосточной столице температура -20...-22°С. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 25 декабря, в Приморье наблюдается поле повышенного давления. В некоторых районах края выпадет небольшой снег. Северный и северо-западный умеренный ветер, на побережье сильные порывы. Температура -15...-26°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без существенных осадков. Сильные порывы северо-западного ветра. Температура -20...-22°С, утром -24...-26°С.

В Уссурийске без осадков, наблюдается переменная облачность. Северо-западный слабый до умеренного ветер, во второй половине станет умеренным. Температура -17...-19°С, утренние значения -29...-31°C.

В Находке без осадков, переменная облачность. Умеренный до сильного северо-западный ветер, во второй половине дня станет сильным. Температура -19...-21°C, утром столбики термометров показывают -24...-26°C.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03