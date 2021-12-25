Из-за многомилионных взяток экс-чиновнику из Владивостока грозит до 15 лет лишения свободы

За взятки в крупном размере в Приморье осудят экс-начальника УМС. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владивостоке завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника Управления муниципальной собственности. Экс-руководитель обвиняется во взяточничестве. Об этом сообщили в прокуратуре Приморья. Дальнейшим разбирательством займется суд.

По информации ведомства, с 2020 по 2021 год чиновник вместе со своим заместителем получил крупную взятку, а именно – 11 миллионов рублей от граждан и юридических лиц. Но этого ему показалось мало, и он хотел получить еще 2 миллиона. В обмен экс-начальник обещал помочь с вопросами, касающихся оформления муниципальных земельных участков в частную собственность.

Чиновник обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ за получение крупной взятки и по части 3 статьи 30 части 6 статьи 290 УК РФ за покушение на крупную взятку через посредника. Теперь экс-начальнику грозит штраф от 3 до 5 миллионов рублей или лишение свободы сроком до от 8 до 15 лет.

Уголовное дело вместе с копией обвинительного заключения направят в Ленинский районный суд для дальнейшего разбирательства.

Напомним, что в январе 2021 года задержали замначальника Управления муниципальной собственности. Он подозревался в получении взятки в сумме 3,7 миллионов рублей. По версии следствия, в октябре 2020 года чиновник получил деньги за оформление земельного участка на подставное лицо. Позже участок планировали оформить на фактического пользователя. Спустя несколько дней в коррупции заподозрили и самого начальника УМС.

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