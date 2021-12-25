Хакеру из Находки, заработавшему на взломе компьютеров 4 миллиона, грозит условный срок и штраф

Компьютерный взломщик из Находки совершил 40 преступлений. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Находке местный хакер совершил более 40 преступлений и заработал 4 миллиона рублей. Суд вынес жителю приговор, который пока еще не вступил в силу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморья.

По информации ведомства, с январь 2017 года по май 2019 года обвиняемый был организатором преступной группы. Сканируя IP-адреса, он подключался к компьютерам организаций, ликвидировал защиту и блокировал доступ к необходимой информации. За разблокировку программного обеспечения хакер требовал вознаграждение.

Общий ущерб организациям составил более 4 миллионов рублей. Взломщик заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и вернул все деньги.

В итоге жителя Находки обвиняют за 20 преступлений по части 2 статьи 273 УК РФ – использование в корыстных целях программ для блокировки и модификации компьютерной информации, за 20 преступления по части 3 статьи 272 УК РФ – доступ к охраняемым законом данным, за деяния по части 2 стать 274 УК РФ – воздействие и причинение вреда информационной структуре России, и по части 1 статьи 222 УК РФ – нелегальное приобретение и хранение огнестрельного орудия. Теперь хакеру грозит лишение свободы на 6 лет условно, испытательный срок на 5 лет и штраф в размере 2 миллионов рублей. Судебный приговор не вступил в законную силу.

Однако некоторым наказание показалось мягким, поэтому прокурор будет подавать апелляцию, чтобы обсудить вопрос о назначении взломщику лишения свободы.

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