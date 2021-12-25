За минувшие сутки от коронавируса в Приморье скончались 6 человек

Вакцинировались от коронавируса 897 322 приморца. Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный оперштаб Приморья опубликовал статистику по заболеваемости коронавирусом. По ситуации на 25 декабря, в крае зафиксировали 447 случаев заболевания, всего – 99 438.

Справились с болезнью 393 приморца. За все время пандемии болезнь побороли 83 262 человека.

К сожалению, COVID-19 унес жизни 6 человек. Всего от вируса скончались 1 518 жителей края.

В Приморье по-прежнему продолжается массовая кампания по вакцинации. Как минимум первую прививку от коронавируса сделали 897 322 приморца.

Напомним, что в период новогодних праздников медицинские учреждения будут работать по измененному графику. Поликлиники не будут работать 1, 2, 7 и 9 января. Вакцинироваться можно будет 31 декабря, с 3 по 6 и с 8 по 10 января.

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