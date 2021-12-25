Из-за обрушившихся морозов во Владивостоке отменили открытие фуд-деревни и большой горки

Открытие фуд-деревни во Владивостоке перенесли из-за погодных условий. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В воскресенье, 26 декабря в дальневосточной столице должно было состояться открытие новогодней фуд-деревни и показ иммерсивного шоу. Однако из-за очень низких температур, которые зафиксировали сегодня во Владивостоке и всем Приморье, мероприятия перенесли на 26 и 27 декабря. Об этом «Комсомольской правде - Владивосток» сообщили в пресс-службе мэрии города.

Помимо фудкорта на центральной площади есть каток, на котором владивостокская ребятня может бесплатно учиться кататься на коньках. Еще одно важное событие должно было состояться в парке Минного городка. Здесь 26 декабря должны были открыть большую горку и показать гостям игровую программу с фаер-шоу. Однако из-за погодных условий эти мероприятия также отменены.

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