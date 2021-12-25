Авария на электросетях во Владивостоке обесточила светофоры и остановила трамваи

Из-за аварии в районе Луговой отключили светофоры. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 25 декабря, в дальневосточной столице встало движение трамваев. В районе Луговой, кроме транспорта, не работают и светофоры.

Жители Владивостока сообщают, что движение трамваем временно приостановлено, а на Луговой по непонятным причинам, отключили светофоры. По словам владивостокцев, в ресурсоснабжающих организациях пока не звали причину ситуации.

В пресс-службе мэрии сообщили, что произошла авария на сети электроснабжения, сейчас ведутся работы по восстановлению.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03