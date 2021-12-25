Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
-18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток25 декабря 2021 6:48

Во Владивостоке вставшие из-за отключения электричества трамваи пришли в движение

Причиной остановки транспорта стала авария
Анастасия АЛЯМКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Трамваи во Владивостоке возобновили движение.

Трамваи во Владивостоке возобновили движение.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Во Владивостоке из-за аварии на сетях электроснабжения трамваи приостанавливали свое движение, а на Луговой отключили светофоры. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на данный момент транспорт возобновил работу.

Информация об отсутствии электроснабжения поступила сегодня, 25 декабря, примерно после 15:00. Причиной отключения стала авария на сетях. Около 16:40 пресс-служба администрации города сообщила, что электроснабжение дали, и трамваи пришли в движение.

ПО ТЕМЕ:

Из-за аварии на электросетях во Владивостоке встали трамваи и не работают светофоры

Ведутся работы по устранению неполадок (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03