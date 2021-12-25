Во Владивостоке вставшие из-за отключения электричества трамваи пришли в движение

Трамваи во Владивостоке возобновили движение. Фото: Евгения ГУСЕВА

Во Владивостоке из-за аварии на сетях электроснабжения трамваи приостанавливали свое движение, а на Луговой отключили светофоры. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на данный момент транспорт возобновил работу.

Информация об отсутствии электроснабжения поступила сегодня, 25 декабря, примерно после 15:00. Причиной отключения стала авария на сетях. Около 16:40 пресс-служба администрации города сообщила, что электроснабжение дали, и трамваи пришли в движение.

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