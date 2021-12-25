Это что за монстр в городе? Жителей Приморья удивила необычная машина

Жители Владивостока сняли на камеры чудо-машину. Фото: принтскрин видео, Instagram.com/vdk.nadzor
Жители дальневосточной обнаружили в городе настоящего железного монстра. Очевидцы успели снять его и поделились в социальных сетях.
В Инстаграме появилось видео, где водитель на белом Suzuki Jimny покоряет владивостокские дороги. Казалось бы, ничего удивительного, но вместо круглых колес машина оснащена треугольными гусеницами.
- Типичный водитель Владивостока, которого все достало, - гласит текст к видео.
Мини-танки не каждый день можно увидеть в городе, а потому некоторые задумались о модификации своих автомобилей.
- Огонь! Тоже хочу себе такие взять.
Однако многие приморцы заметили, что езда на такой машине неуместна в городе – автомобильные гусеницы предназначены только для езды по снегу.
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