Это что за монстр в городе? Жителей Приморья удивила необычная машина

Жители Владивостока сняли на камеры чудо-машину. Фото: принтскрин видео, Instagram.com/vdk.nadzor

Жители дальневосточной обнаружили в городе настоящего железного монстра. Очевидцы успели снять его и поделились в социальных сетях.

В Инстаграме появилось видео, где водитель на белом Suzuki Jimny покоряет владивостокские дороги. Казалось бы, ничего удивительного, но вместо круглых колес машина оснащена треугольными гусеницами.

- Типичный водитель Владивостока, которого все достало, - гласит текст к видео.

Мини-танки не каждый день можно увидеть в городе, а потому некоторые задумались о модификации своих автомобилей.

- Огонь! Тоже хочу себе такие взять.

Однако многие приморцы заметили, что езда на такой машине неуместна в городе – автомобильные гусеницы предназначены только для езды по снегу.

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