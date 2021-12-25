Фонд «Восточный Порт» проводит акцию «Неделя добра» в Находке

Фото: АО «Восточный Порт»

В Находке продолжается предновогодний марафон «Неделя добра», традиционно проводимый АО «Восточный Порт» и Фондом «Восточный Порт» в завершении уходящего года. На этой неделе волонтёры Фонда побывали в гостях и подарили новогодний праздник сотням юных и взрослых жителей Приморья – ветеранам, труженикам тыла, детям войны, воспитанникам детских домов и социально-реабилитационных учреждений – всем, кому действительно необходима частичка людского тепла и внимания.

Фото: АО «Восточный Порт»

Участников марафона встречали в Центре защиты материнства и детства «Колыбель» микрорайона Врангель. Практически за два года сотрудничества у «Колыбели» и Фонда сложились добрые и надёжные партнёрские отношения – их результатом стала системная поддержка мам, малышей и многодетных семей.

Волонтёры Фонда навестили и поздравили человека-легенду Врангеля – фронтовика Михаила Тихоновича Котовцева, который в этом году отметил 98-летие. В свои годы Михаил Тихонович не растерял бодрости духа и потрясающего жизнелюбия. Он увлекается фотографией, плетением ваз из пластиковых трубочек, переписывается с друзьями в социальных сетях. В этом году, откликнувшись на пожелание Михаила Котовцева, Фонд «Восточный Порт» подарил ветерану новый компьютер и оргтехнику для обработки и печати фотоснимков.

Фото: АО «Восточный Порт»

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