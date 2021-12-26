Энергетики продолжают работы по повышению качества электроснабжения в Надеждинском районе Приморья

Фото: АО "ДРСК"

Энергетики Приморских электрических сетей (филиал АО «ДРСК») за прошедшую неделю выполнили значительный объем запланированных мероприятий по повышению качества электроснабжения потребителей населённых пунктов Надеждинского района Приморья.

Проведены работы в с. Ключевое и основной части п. Соловей-ключ, введена новая линия (Ф-17), которая позволила перевести часть нагрузки с фидера № 6, на котором фиксировались перегрузки. Как известно, в этом районе развернуто масштабное строительство частного жилого сектора, преимущественно с электроотоплением.

Нормализовано напряжение и в с. Прохладное, так как энергетики заменили часть проводов фидера № 20. Работы по этой линии завершаются, идет замена кабеля. Чтобы сохранить бесперебойное электроснабжение потребителей во время ремонтных работы, две трансформаторные подстанции в этом населенном пункте переведены на дизель-генераторные установки (ДГУ).

- В прошлом году, безусловно, были сложности с электричеством. Но на сегодняшний день у нас в посёлке напряжение стабильное. Связывалась с друзьями, живущими в Мирном, Таёжном, Прохладном, у них тоже все нормально, перебоев нет, - поделилась мнением председатель СНТ «Серебрянка», жительница п. Соловей-Ключ Вероника Иващук.

В настоящее время выполняется перевод нагрузки по фидеру № 13 на вторую секцию 35 кВ, питающуюся от подстанции «Западная», в скором времени эта линия ввиду своей большой протяженности будет разделена недавно построенной линией (Ф-25) для повышения качества напряжения потребителей в районе мкр. Глобус и Плодово-Ягодное.

Электроснабжению Надеждинского района Приморья энергетики Приморских электрических сетей уделяют особое внимание и в скором времени постараются максимально оперативно решить сложившиеся ситуации с напряжением в оставшихся населенных пунктах этого района, выполнив все необходимые запланированные мероприятия по повышению качества электроснабжения.