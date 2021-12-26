Четверых приморцев спасли с севшей на мель баржи в районе острова Клыкова

Судно потеряло ход из-за оторванного винта Фото: "КП" Архив

Во Владивостоке спасли четверых приморцев с баржи, севшей в субботу, 25 декабря, на мель в районе острова Клыкова. Людей, ожидавших спасения более восьми часов на сильном морозе и в окружении высоких волн, эвакуировали на берег, а плавсредство отбуксировали к причалу.

Информация о потерявшей ход барже с четырьмя людьми на борту, следовавшей с острова Попова на остров Русский поступила в МЧС 25 декабря в 17:40. По предварительной информации, судно потеряло ход из-за оторванного винта и село на мель в районе острова Клыкова, передаёт пресс-служба администрации Владивостока.

На помощь терпящим бедствие людям отправились два буксира Морспасслужбы – «Капитан Балашов» и «Светломор-3», отмечает портал VL.ru. Спасатели добирались до места порядка двух часов.

Спасательную операцию осложняли сильные волны и ветер. Снять судно с мели долгое время не удавалось – буксиры не могли подойти к нему на необходимое расстояние из-за недостаточной глубины. Использовать шлюпку для эвакуации людей не решились из-за сложной ледовой обстановки. Только поздней ночью, в 2:30 по сообщению мэрии, когда баржу сняли с мели волны, спасатели смогли взять ее на буксир и пересадить людей к себе на борт. Медицинская помощь им не потребовалась.

Людей доставили на остров Попова, а само судно отбуксировали к 44-му причалу во Владивостоке.