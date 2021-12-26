Пять человек скончались от коронавируса за минувшие сутки в Приморье

С начала пандемии коронавирусом в Приморье заразились почти 100 тысяч человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный оперштаб Приморья опубликовал статистику по заболеваемости коронавирусом. По ситуации на 26 декабря, в крае зафиксировали 444 случая заболевания, всего – 99 882.

Справились с болезнью 500 приморцев. За все время пандемии болезнь побороли 83 762 человека.

К сожалению, COVID-19 унес жизни 5 человек. Всего от вируса скончались 1 523 жителей края.

В Приморье по-прежнему продолжается массовая кампания по вакцинации. Как минимум первую прививку от коронавируса сделали 898 506 приморцев.

Напомним, что в период новогодних праздников медицинские учреждения будут работать по измененному графику. Поликлиники не будут работать 1, 2, 7 и 9 января. Вакцинироваться можно будет 31 декабря, с 3 по 6 и с 8 по 10 января.