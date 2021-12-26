Даже смотреть холодно: губернатор Приморья принял ледяной душ в компании «моржей»

25-градусный мороз не смутил любителей зимнего обливания. Фото: правительство Приморского края

Губернатор Приморья Олег Кожемяко принял «ледяной душ» в 25-градусный мороз. Обливание прошло в рамках акции «Закаленная Россия — сильная страна».

На водной станции ЦСКА во Владивостоке собрались около ста человек — любителей зимнего плавания. К ним присоединился губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Моржи немного разогрелись, пробежав пару километров вдоль Спортивной набережной, а затем приняли ледяной душ, облившись холодной водой из ведра. После их ждал горячий чай и баня.

«Если верить сайтам прогнозов погоды, то сегодня утром было -25°C. С морским ветром и влажностью ощущается, как -33°C. Но наших ребят это не остановило. С удовольствием присоединился к всероссийской акции «Закаленная Россия - сильная страна». На водной станции ЦСКА более 100 человек сначала немного пробежались, разогрелись, а потом обливались на морозе. Если делать всё правильно и регулярно - здоровью только на пользу. Передаем эстафету наших соседним регионам», - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Подробнее: https://primamedia.ru/news/1215723/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop