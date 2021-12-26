Кто-то подпалил покрышку: во Владивостоке неизвестные подожгли лифт в многоквартирном доме

Причиной пожара стала подожженная в кабине покрышка Фото: предоставлено очевидцами

Во Владивостоке неизвестные сожгли лифт многоквартирного дома на улице Горийская - в кабину забросили покрышку и подожгли. Пожарным пришлось эвакуировать жильцов.

Как рассказали в региональном МЧС, районе 22 часов 24 декабря во Владивостоке случилось задымление в лифте одного из многоквартирных домов на улице Горийская. Через шесть минут после вызова по адресу приехали пожарные. В момент приезда специалистов кабина лифта уже горела открытым пламенем. Пожарные оперативно эвакуировали жильцов — семь человек оказались отрезаны дымом и не могли покинуть квартиры самостоятельно. Из них троих человек вызволили с помощью специальных спасательных устройств.

Кабина лифта выгорела полностью и пришла в негодность. В инциденте никто не погиб и не пострадал. Сейчас профильные работники устанавливают причину пожара, а также виновное лицо и сумму ущерба.

В тушении приняло участие 16 человек, использовано четыре единицы техники.