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Владивосток27 декабря 2021 0:23

Число заразившихся COVID-19 за время пандемии достигло более 100 тысяч человек в Приморье

Шестеро приморцев скончались за сутки
Руслан НОВИКОВ
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В крае действуют антиковидные ограничения

В крае действуют антиковидные ограничения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки коронавирусом заразились еще 440 человек, сообщили в пресс-службе краевого правительства Приморья. Всего в крае за все время пандемии, согласно данным оперштаба, число зафиксированных случаев достигло 100 322.

Еще 195 за воскресный выходной одолели болезнь. Всего выздоровели 83 957 жителей вылечились от коронавируса. Разрыв между заболевшими и выздоровевшими не сокращается.

Шестеро приморцев скончались от инфекции. Всего болезнь погубила 1 529 тысяч жизней.

Напомним, продолжается кампания массовой вакцинации. Всего привито как минимум первым компонентом вакцины 899 015. Привито более 73% населения Приморья. По всей России показатель - 59,4%, заявил президент.

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