Пламенный привет: водитель большегруза устроил на дороге в Приморье "Пункт назначения"

Фото: принтскрин видео, dps_vl

В Приморье мужчина через соцсети передает "пламенный привет" водителю большегруза, но это не история благодарности. На видеорегистратор он записал момент, как "рулевой" КАМАЗа на полном ходу скинул на дороге свой груз.

Это "Комсомольская правда - Владивосток" выяснила в соцсетях (dps_vl). Все произошло во Владивостоке на объездной в районе "Дальхимпром", свое сообщение автор оставил в паблике:

- Водитель камаза решил скинуть груз прямо во время пути! Привет тебе пламенный, водятел! - рассказал очевидец.

Приморцы в комментариях рассержены: большая часть жителей грозятся самосудом или реакцией властей.

- Наказать. Во все инстанции скинуть запись, быстро очухаются, - пишет приморец.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03