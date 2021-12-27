Смертельное ДТП в Уссурийске, где водитель жестко врезался в прицеп, проверяет полиция

Мужчина скончался в реанимации. Фото: пресс-служба УМВД

ДТП со смертельным исходом произошло на трассе Хабаровск-Владивосток вблизи Уссурийска. 25-летний водитель на Toyota CH-R въехал в прицеп припаркованной фуры, корпус машины снесло до багажника, сообщили в пресс-службе краевого МВД.

На место оперативно прибыли скорая и следственно-оперативная группа. В ведомстве сообщили, что, по предварительным данным, юноша не выдержал дистанцию, потерял управление и столкнулся с припаркованным тягачом Freightliner Century.

Фото: пресс-служба УМВД

Мужчина скончался в реанимации. Полицейские ведут проверку и устанавливают обстоятельства.

Напомним, недавно произошла авария с аналогичным сценарием: спорткар из-за аварии с прицепом оказался без крыши. Оказалось, что автомобиль еще и угнали.

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