В Приморье задержаны фальшивомонетчики, занимающиеся сбытом наркотиков

Почти килограмм героина нашли у фигуранта. Фото: пресс-служба УМВД

В Приморье пересекли сбыт поддельных денежных купюр. Одной криминальной ниши фигурантам, видимо, оказалось мало: помимо фальшивок, нашли еще героин, синтетику и марихуану. Подозреваемыми оказались двое жителей в возрасте 48 и 49 лет, сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Как стало известно "Комсомольской правде - Владивосток", это уже пятый факт сбыта фальшивых пятитысячных купюр. В операции участвовали бойцы Росгвардии и полиция, всего провели 18 обысков. Изъяли деньги, телефоны, поддельные купюры. На кадрах с рейдов обвиняемый признался.

- В ходе обысков по местам жительства фигурантов обнаружены героин, синтетические наркотики и наркотические вещества растительного происхождения, расфасованные и подготовленные к реализации. Кроме того, установлено, что гаражный бокс, принадлежащий одному из задержанных, оборудован под склад для хранения наркотиков: там полицейскими обнаружено 860 граммов героина, что квалифицируется как особо крупный размер. Возбуждено уголовное дело по статье 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ, - уточнила руководитель пресс-службы Ирина Сырова.

Двое приморцев, задержанных в ходе розысков, уже имеют судимости: сейчас они уже под арестом. Расследование продолжается.

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