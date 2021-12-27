Это чудо, что жив: в ДТП под Уссурийском легковушка повалила фуру, полмашины попросту нет

Обе машины побиты. Фото: @dps_usk

Ужасающее ДТП попало на камеры очевидцев. Водитель Nissan X-Trail по еще не установленным причинам жестко врезался в большегруз. Урон неописуем: половина легкового автомобиля превратилась в жестянку, фуру повалили набок.

Об этом "Комсомольской правде - Владивосток" стало известно из соцсетей (dps_usk). Авария сковала движение (до 7 баллов) на участке у поворота на поселок Сиреневка, вблизи Кипарисово, согласно данным онлайн-карт.

Очевидцы сообщили в комментариях, что водитель X-Trail выжил: его вытащили проезжающие мимо мужчины. Один из пользователей сообщил, что мужчина не мчался. "Это настоящее чудо, что жив", - пишут приморцы.

Редакция выясняет обстоятельства аварии.

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