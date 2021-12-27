Приморец с крупной партией наркотиков из тайника попался оперативникам ФСБ

Житель Приморья попался с крупной партией гашишного масла Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Михайловском районе Приморья оперативники задержали злоумышленника, забравшего из тайника более килограмма наркотиков. Мужчина в дальнейшем планировал реализовать весь товар более мелкими партиями.

«Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, что закладчик получал информацию о тайниках через мессенджеры. В сообщениях ему присылали фотографии, где был спрятан «запрещенки». Во время посещения одной из таких законсперированных точек его задержали оперативники из ФСБ.

У 34-летнего уроженца Уссурийска нашли больше килограмма гашишного масла, которое он планировал сбывать небольшими партиями. Мужчина пояснил, что пошел на преступление с целью заработать.

Сейчас вместо крупных барышей задержанному грозит до 15 лет лишения свободы. По факту изъятия крупной партии наркотиков возбуждено уголовное дело. Личность тайного поставщика гашишного масла устанавливается.

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